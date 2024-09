Una palazzina in via Nervi a Olbia è stata fatta evacuare questa sera dai vigili del fuoco, chiamati perché nello stabile è stato ritrovato un pacco sospetto.

Sul posto sono subito giunti gli agenti della Polizia di Stato e gli artificieri dei Carabinieri di Olbia che hanno messo in sicurezza l'area.

Si trattava di un grosso petardo, posizionato davanti alla porta di uno degli appartamenti della palazzina, che è stato brillare in una zona limitrofa.



