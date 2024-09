Microcitemico, 83% personale vorrebbe restare nella Asl

La raccolta di firme è iniziata un anno fa, per idea di una dipendente del Microcitemico con lo scopo di conoscere quale fosse il pensiero dei dipendenti dell'ospedale in merito all'opzione di permanere nella ASL 8 o rientrare all'Arnas Brotzu, dopo due anni dallo scorporo.

Al sondaggio hanno aderito direttori di struttura, dirigenti medici, coordinatori infermieristici, infermieri, operatori socio sanitari, biologi, tecnici radiologia e di laboratorio e portinai. Dalla raccolta firme è emerso che su 240 dipendenti, 199 si sono espressi a favore della permanenza nella ASL di Cagliari, ossia l'83% del personale attualmente in servizio.





