Dan Gemeinhart apre il tour italiano al festival Tuttestorie

Parte da Cagliari il tour italiano di Dan Gemeinhart, Premio Strega Ragazzi 2023. Lo scrittore statunitense il 3 ottobre alle 18 presenta il romanzo Coyote Sunrise e il posto perfetto, ancora un'avventura on the road, sequel del premiato "L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise".

È uno degli appuntamenti di spicco di Tuttestorie, festival dedicato alla letteratura per l'infanzia e per ragazzi. La 19/a edizione, dall'1 al 6 ottobre all'Exma, accoglie 72 fra autori, illustratori, atelieristi ed esperti da Stati Uniti, Svezia, Spagna, Olanda, Francia, oltre che Italia. "Adesso? Racconti, visioni e libri sulle cose che finiscono" è il tema della nuova edizione che si snoda tra incontri, laboratori, narrazioni, performance, formazione per insegnanti, ideati e organizzati dalla Libreria Tuttestorie, direzione artistica di Manuela Fiori, consulenza di Bruno Tognolini.

Il festival farà tappa anche nelle scuole e altri spazi tra cui la Casa Circondariale di Uta, Ospedali Microcitemico e Brotzu, Museo Nivola a Orani. Ricco ancora il parterre di ospiti, tra cui André Bouchard, autore e illustratore francese, l'illustratrice e autrice svedese Emma AdBage col progetto Reading Diversity, Edward Van De Vendel, Premio Andersen 2024. È una storia di immigrazione, accoglienza e rinascita anche quella narrata da Michele D'Ignazio in Fate i tuoni. Poi ancora Ellen Duthie e Lina Vergara Huilcaman con una sana riflessione sulla morte. Tema che ritorna nei libri di Mattia Corrente, Daniele Nicastro, Alessandro Riccioni, Sara Marconi. Spazio, per gli adulti, al Baratto testamentario poetico ideato da Andrea Serra e all'Ufficio poetico del Festival, curato dal Emanuele Scotto e Matilde Marras. Debutta a Tuttestorie "Canti di Inizio. Canti di Fine", di Bruno Tognolini e Silvia Vecchini.

La poeta Giusi Quarenghi propone al festival un discorso sul congedo che prende spunto dall'ultimo verso della celebre poesia di Giorgio Caproni. Spazio al fumetto con Alice Coppini. Ancora al festival sono attesi Mara Cerri, illustratrice e autrice di cinema, la scrittrice Cristina Brambilla, Flavio Soriga Susanna Mattiangeli, l'illustratore Tassi, Bruno Zocca, Marianna Balducci, Manlio Castagna. Questi tanti e altri gli ospiti del festival che dedica spazio anche a bambine e bambini da 1 a 5 anni.



