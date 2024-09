Cagliari: Nicola, abbiamo sbagliato la prestazione

"Noi abbiamo sbagliato prestazione, nelle precedenti quattro invece avevamo fatto bene. Stasera male: confusionari e poco aggressivi". È la lettura della sconfitta del tecnico del Cagliari, Davide Nicola: "Ho visto troppi retropassaggi al portiere - ha continuato - dobbiamo avere più coraggio".

"L'avevamo preparata tenendo anche conto del gioco dell'Empoli ma con questa prestazione avremmo avuto difficoltà con chiunque - ha aggiunto l'allenatore -. Dobbiamo riconoscere quando facciamo bene o male. Oggi male: non ho visto la mia squadra aggredire con i tempi e i modi giusti, ma questo non lo dico per andare contro i giocatori. Quattro partite mi hanno soddisfatto, questa no, ma sono io che li devo fare andare meglio".

"Oggi non c'è riuscito niente - ha concluso Nicola - esamineremo anche in settimana quali sono questi motivi. Di situazioni difficili ne ho vissute una marea, ma io credo nel lavoro che faccio".



