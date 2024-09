Arrestato pizzaiolo infedele,rubati carne e vini per 70mila euro

Un pizzaiolo infedele è stato arrestato ieri notte dagli agenti della Squadra mobile di Sassari per avere depredato sistematicamente la cella frigo del ristorante "Tritus" dove lavora, rubando carne, spumanti, vini, mozzarelle e altri alimenti per un valore stimato di almeno 70mila euro, che poi rivendeva ad altri ristoratori.

L'ammanco non è sfuggito al titolare del noto ristorante di via Asproni, che prima ha incaricato un investigatore privato di indagare sulle sparizioni di merce, poi ha denunciato il suo dipendente alla polizia.

Ieri notte gli agenti hanno aspettato che il pizzaiolo terminasse il suo turno di lavoro e appena è uscito dal ristorante lo hanno bloccato: nello zaino aveva della carne appena presa dalla cella frigo.

È stato arrestato in flagranza e stamattina, difeso dall'avvocato Danilo Mattana, è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida.

Il titolare del ristorante è rappresentato dall'avvocato Ivano Iai.



