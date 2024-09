Via a nuova stagione Sardegna Teatro, focus su democratizzazione

Sardegna Teatro dà il via alla nuova stagione nel segno della democratizzazione delle arti performative. Si parte il 5 ottobre a Sa Manifattura di Cagliari. Durante la presentazione le curatrici Valentina Salis e Giulia Muroni, insieme al presidente di Sardegna Teatro Basilio Scalas, al direttore generale Massimo Mancini e al presidente onorario Luciano Tancredi, in video collegamento, hanno illustrato nel dettaglio i progetti della stagione.

Tra le principali iniziative spiccano "Prototipi", dedicato ai nuovi formati della scena contemporanea e "Trattini", progetto che esplora i segni imprevisti di spettatorialità nascenti, coinvolgendo direttamente il pubblico in un processo di partecipazione attiva. L'assessora comunale alla Cultura, spettacolo e turismo, Maria Francesca Chiappe, ha sottolineato: "Sardegna Teatro è una risorsa fondamentale per Cagliari. La sua capacità di innovare e sperimentare nella scena contemporanea porta un arricchimento inestimabile alla vita culturale della nostra città. La cultura non è un hobby, ma è benessere. La cultura è lavoro ed economia. La cultura è turismo". E con la consapevolezza dell'opportunità di istituire nuovi e più consoni spazi, la rappresentante della Giunta Zedda ha garantito il massimo impegno dell'amministrazione verso gli operatori del settore, cittadine, cittadini e visitatori per una più compiuta affermazione del concetto di "democratizzazione della cultura".

Marta Mereu, presidente Commissione Cultura, riprendendo il concetto di "democratizzazione" ha rimarcato l'importanza della cultura come strumento di crescita per le nuove generazioni.

"La cultura è un bene comune, capace di creare comunità e di formare cittadini consapevoli e attivi", ha detto. Basilio Scalas ha ricordato: "Abbiamo 53 anni di esperienza e importanti professionalità ci hanno consentito di realizzare anche due progetti "gentili", quali sono "Prototipi" e "Trattini", che dal 5 ottobre animeranno Cagliari, ma anche Nuoro, Paulilatino e Sassari.

Progetti che, ha spiegato Massimo Mancini "sono il risultato di traiettorie culturali che hanno anche supporto del Ministero della Cultura e che determinano il percorso dell'attività del prossimo triennio". Sul sito https://www.sardegnateatro.it/ le attività nel dettaglio.



