Remata del Cuore, fondi per acquisto di un respiratore neonatale

L'ottava edizione della Remata del cuore organizzata dalla Lega Navale di Olbia all'interno dello specchio d'acqua della sede in viale Isola Bianca e in programma sabato 21 settembre, sarà dedicata all'associazione Pollicino, che dal 2006 porta avanti la missione di donare gioia ai bimbi e alle loro famiglie, che si trovino ricoverati in ospedale o all'interno delle mura domestiche.

Alle 11 scenderanno in acqua gli equipaggi rematori a bordo dei palischermi, le caratteristiche barche di legno dalla lunga tradizione marinaresca, con dieci rematori e un timoniere.

Dovranno coprire nel più breve tempo possibile il percorso di 240 metri circa con una virata. Per l'occasione la sede della Lega navale sarà aperta a tutti e dopo la premiazione si terrà il pranzo solidale con un intrattenimento musicale. Sarà possibile acquistare il ticket per il pranzo il mattino della Remata. L'intero ricavato sarà devoluto al progetto di Pollicino "Un respiro per la vita" che consiste nell'acquisto di un respiratore pediatrico/neonatale Hamilton T1 necessario per la ventilazione di piccoli pazienti in condizioni critiche, accompagnandoli in qualsiasi destinazione, all'interno e all'esterno dell'ospedale, a terra, in mare o in volo. Il respiratore verrà poi donato al reparto di pediatria dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

"Per noi questa è la remata più importante dell'anno - commenta il presidente della Lega Navale Tore Bassu -. Racchiude i valori di solidarietà che fanno parte del dna della Lega. Ci consente, con un piccolo gesto, di regalare un sorriso ai bambini e ancora una volta ci apre alla città". La presidente di Pollicino, Maria Margherita Lai, confida nel grande cuore di Olbia: "Ci siamo posti un obiettivo ambizioso, ma abbiamo fiducia nella gente che ha sempre risposto con grande generosità ai nostri progetti solidali, a Olbia e in Gallura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA