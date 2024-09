Pacco bomba davanti al giardino di una abitazione, donna ferita

Stava dando da mangiare ad alcuni gatti, ha spostato una piccola scatola che è esplosa. Una donna di 68 anni è stata trasportata all'ospedale Sirai di Carbonia per le ferite riportate nell'esplosione di un ordigno artigianale che si trovava in un terreno in via 18 Dicembre.

L'episodio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è avvenuto alle 8:45. Sul posto insieme ai militari dell'Arma e agli artificieri sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale in codice giallo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio la vicenda.

"Le prime verifiche hanno accertato che un piccolo ordigno, contenuto in una scatola di legno, era stato abbandonato su un terreno di proprietà di un uomo del luogo - spiegano -. La donna ferita si trovava sul posto quale responsabile di una colonia felina. Incuriosita dal pacco, lo ha spostato causando l'esplosione".

I militari dell'Arma adesso stanno cercando di capire cosa si nasconde dietro l'episodio e il destinatario del pacco bomba.





