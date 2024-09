Louis Vuitton Cup, Luna Rossa è in finale

Luna Rossa è in finale di Louis Vuitton Cup, dove sfiderà gli inglesi di Ineos. Nelle acque di Barcellona l'AC75 del team Prada Pirelli ha conquistato il punto decisivo nell'ottava regata della semifinale contro American Magic, battuta 5-3. Ora la sfida con il team britannico decidera' l'avversario di Team New Zealand per l'America's Cup

Dopo il 4-0 iniziale nelle prime quattro regate, l'equipaggio italiano aveva subito il recupero degli statunitensi che si erano portati sul 4-3. La reazione oggi nella prima delle due regate in programma. Luna Rossa è partita leggermente in ritardo ma ha tenuto per il primo lato. La svolta nel secondo quando gli italiani hanno tagliato davanti ad American Magic costringendoli a strambare. A quel punto è stata una regata di mantenimento fino al traguardo finale con un vantaggio di oltre 700 metri. Luna Rossa si è così qualificata per la finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia, che si disputa al meglio delle 13 regate. In acqua per il primo appuntamento giovedì 26 settembre. Il 6 e 7 ottobre gli ultimi giorni per eventuali recuperi. La finale di America's Cup contro il defender, New Zealand, è in programma da sabato 12 ottobre fino al 22 o 27 ottobre. Anche in questo caso si compete al meglio delle 13 regate.



