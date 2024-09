Dopo tragedia Ozieri, a Cagliari porte calcio fissate a terra

Dopo la tragedia di Ozieri, dove un bambino è morto dopo essere stato travolto da una porti di calcio, a Cagliari il Comune ha richiesto alle imprese appaltatrici la verifica sulle condizioni di sicurezza di tutti gli arredi presenti nelle aree verdi, in particolar modo dell'attrezzatura sportiva. Le imprese hanno provveduto nelle scorse ore a verificare e consolidare tutte le attrezzature.

"Recependo con tempestività la segnalazione della cittadinanza sulla situazione di sicurezza delle porte di alcuni campi di calcio - il commento dell'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta - abbiamo dato corso immediatamente agli interventi di verifica e di messa in sicurezza necessari. In particolare sono state ancorate stabilmente al terreno le porte dei campi da calcio di via Is Bingias, via Fellini e via Africo".

"Il lavoro dell'assessorato allo Sport (in collaborazione con il servizio del Verde) dà seguito a un'impostazione metodologica polivalente consistente nell'assicurare la messa in sicurezza degli impianti sportivi e - ha aggiunto Macciotta - in una progettualità di più ampio respiro volta alla promozione della pratica sportiva e dell'attività all'aria aperta; alla programmazione e realizzazione di eventi sportivi; alla manutenzione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti sportivi comunali e di quartiere. A questo proposito si stanno portando avanti i lavori di ripristino della recinzione del pattinodromo che potrà consentire una fruizione ottimale e ordinata da parte dei giovani e delle società sportive".



