Aumentano del 56% i pacchi consegnati nel Cagliaritano

Record di pacchi consegnati nella Città Metropolitana di Cagliari dai portalettere di Poste Italiane nei primi sei mesi del 2024: più 56% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In metà anno Poste Italiane, in tutto il territorio nazionale, ha consegnato oltre 140 milioni di pacchi, registrando un incremento del 23,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una crescita dei volumi gestiti dai portalettere vicina al 50%.

Ad oggi, circa un terzo dei pacchi consegnati in tutta Italia è affidato ai portalettere di Poste Italiane, un dato importante se si pensa che fino a pochi anni fa i portalettere non gestivano pacchi.

Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste, composta da oltre 15.500 punti di ritiro e spedizioni pacchi. Nella Città Metropolitana di Cagliari, ad esempio, sono 196 gli esercizi aderenti alla rete tra tabaccherie, Kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP.



