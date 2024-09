Legalità, centinaia di ragazzi in piazza con la Polizia

Centinaia di bambini e ragazzi delle scuole, insieme a tanti cittadini, hanno risposto alla campagna educativa della Polizia "Una vita da social", che stamattina ha portato a Sassari, in piazza d'Italia il truck con cui gli agenti girano l'Italia per informare e sensibilizzare, soprattutto i giovani, all'uso responsabile e consapevole di internet.

Grazie alla presenza in piazza d'Italia anche degli operatori della questura, della Polizia stradale e della Polizia postale, sono stati organizzati incontri anche sull'educazione stradale e sul contrasto a ogni forma di discriminazione.

Molta curiosità hanno catturato i mezzi e gli strumenti in uso alla Polizia, prima fra tutti una Lamborghini diventata la foto più ambita della giornata.

"Una Vita da Social", come spiega la questura sassarese, è un progetto al passo con le esigenze delle nuove generazioni, attento ai temi che più stanno loro a cuore, che vuole fornire ai ragazzi gli strumenti giusti per navigare online in sicurezza, accompagnandoli nella conoscenza dei principali rischi che possono coglierli impreparati: dall'educazione sentimentale online, all'adescamento, al cyberbullismo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA