Carenze e pericoli per la navigazione, bloccata nave a Oristano

Diciassette gravi carenze sulle dotazioni di bordo ed i sistemi di emergenza antincendio sono state riscontrate dalla Guardia costiera di Oristano a bordo di una nave del tipo "Bulk Carrier", di bandiera Marshal Islands, lunga 112 metri. La nave è stata fermata in porto in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

La Navin Harrier era arrivata nello scalo oristanese il 17 settembre scorso per svolgere operazioni commerciali ed era stata controllata dal personale della Capitaneria "allo scopo di verificare il rispetto delle Convezioni Internazionali applicabili alle navi da carico impegnate in viaggi internazionali, tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza della navigazione, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati ed alla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti".

Dalle verifiche sono saltate fuori le 17 irregolarità, dieci delle quali gravi. "La nave non potrà quindi riprendere il mare sino a che non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza a bordo - spiegano dalla Guardia costiera - e solamente dopo che la stessa sarà nuovamente ispezionata con esito favorevole".



