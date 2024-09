Basket: la Dinamo Sassari a caccia della Champions League

Inizia con la caccia alla Champions League di basket la nuova stagione ufficiale della Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

I biancoblu sono volati ad Antalya, in Turchia, per affrontare le semifinali del girone di qualificazione. Venerdì sera alle 20.30 i sassaresi di coach Markovic si giocheranno l'accesso alla finale contro la vincente della sfida tra i serbi dello Spartak Subotica e i lituani della Juventus Utena.

Superando la semifinale la Dinamo dovrà conquistare l'accesso alla Champions nella finale che si giocherà domenica. In questo caso l'avversaria sarà una fra Andorra, Anversa e Bonn.

"Arriviamo al primo appuntamento di Bcl dopo un percorso importante in preseason, che ci ha visti migliorare partita dopo partita, questo era il nostro obiettivo in vista dell'appuntamento ad Antalya. Siamo molto carichi e abbiamo grande voglia di iniziare ufficialmente la nostra stagione giocando partite che contano davvero. Non vediamo l'ora di scendere in campo venerdì, continuando il nostro percorso di crescita e soprattutto sperando di tornare a Sassari con la qualificazione in tasca", commenta il play biancoblu, Alessandro Cappelletti, la cui presenza sul parquet è in dubbio a causa di un leggero infortunio in via di recupero.

Sono da verificare anche le condizioni di Halilovic e di Vincini, assenti nelle ultime gare amichevoli.



