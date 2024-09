Aci Sassari partecipa a Settimana Europea della Mobilità

L'Automobile Club d'Italia e l'Automobile Club Sassari partecipano alla Settimana Europea della Mobilità 2024 (dal 16 al 22 settembre) sostenendo le politiche che scelgono come tema la condivisione dello spazio pubblico, ovvero le scelte in cui si prevedano interventi basati sulla riqualificazione dello spazio urbano e la creazione di infrastrutture che garantiscano maggior sicurezza per gli utenti deboli della strada.

Il tema per il 2024 è "La condivisione degli spazi pubblici" e si basa su quattro principali linee guida tematiche di intervento: Vivere lo spazio pubblico in modo diverso; Riqualificare insieme lo spazio urbano; Strade scolastiche: creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi; Pianificazione e progettazione di strade più sicure il "Risparmio Energetico".

In quest'ottica, l'Automobile Club Sassari ha deciso di attivare una collaborazione con la Polizia Stradale di Sassari e di prendere parte a un evento il 18 settembre in piazza d'Italia, con 400 studenti delle scuole medie inferiori coinvolti in attività di sensibilizzazione sul tema dell'educazione stradale.

"Le scelte delle Istituzioni dovranno essere dettate dalla crescente necessità di rendere gli spostamenti urbani sempre più ecologici, funzionali alla qualità di vita delle persone e alla tutela dell'ambiente. È necessaria la promozione di iniziative che sostengano la condivisione dello spazio pubblico e assicurino che tutti, soprattutto pedoni e ciclisti, possano muoversi in modo sicuro in un ambiente piacevole", ha affermato Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell'Automobile Club Sassari. "Le scelte individuali e le nostre abitudini quotidiane determinano alcune caratteristiche delle nostre città per quanto riguarda la mobilità urbana, sicurezza stradale, riduzione dell'inquinamento atmosferico e miglioramento della qualità della vita. La Settimana Europea della Mobilità rappresenta un'occasione importante per incentivare le politiche e infrastrutture a favore di un passaggio permanente alla mobilità sostenibile che, con l'educazione alla sicurezza stradale, è una delle basi imprescindibili per rispettare persone e ambiente".





