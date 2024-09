Rete metropolitana di Sassari, patto fra Consigli comunali

Sviluppo, turismo, occupazione, ambiente e cultura. Sono i temi sui quali i presidenti dei Consigli comunali della Rete metropolitana di Sassari hanno rinnovato l'alleanza per il rilancio del territorio, impegnandosi a coinvolgere al massimo le assemblee civiche nel processo che dovrebbe portare alla nascita della Città metropolitana.

"Attiveremo il confronto con le comunità, favorendo il dialogo con cittadini, istituzioni e portatori di interessi", è l'impegno preso dai presidenti, convocati dal presidente del Consiglio comunale di Sassari, Mario Pingerna, insieme con il sindavo, Giuseppe Mascia.

Alla riunione erano presenti i presidenti di Alghero, Mimmo Pirisi, Sorso, Francesco Sechi, di Porto Torres, Franco Satta, e Stintino, Agostino Schiaffino. "La Rete dei presidenti resta focalizzata sulla vertenza per il rilancio socio-economico del nord ovest Sardegna, che ci vede alleati ad associazioni datoriali e organizzazioni sindacali per delineare un nuovo percorso di crescita e un cambio di prospettiva imposto dal nuovo assetto istituzionale", è stato detto.

"Va ripensato il modello in funzione della sostenibilità ambientale, economica e sociale, preservando l'identità delle comunità e dei territori e ammortizzando i costi finanziari e sociali di servizi come i trasporti o la raccolta dei rifiuti - è la linea - dovrà essere sempre più centrale il ruolo del Parco naturale dell'Asinara e del Parco naturale di Porto Conte, assieme a tutte le realtà produttive e le attività economiche presenti nel territorio".



