La Maddalena, 2 giornate di pulizia fondali con i volontari

"La situazione all'interno delle isole di Caprera e La Maddalena continua a peggiorare, lo dimostrano i vari interventi dei volontari sempre nelle stesse zone". È la denuncia dei componenti del gruppo di volontari "Un arcipelago senza plastica", che dal 2018 operano in maniera gratuita per ripulire i fondali e le isole di La Maddalena.

Con la stagione turistica ormai agli sgoccioli, la situazione dei rifiuti abbandonati dalle migliaia di vacanzieri che anche questa estate hanno invaso le isola dell'arcipelago, rappresenta un forte problema ambientale, soprattutto perché l'arcipelago si trova all'interno di un parco nazionale altamente protetto. Così i volontari hanno organizzato due giornate dedicate all'ambiente e la pulizia dei fondali. La prima è prevista il 21 settembre a La Maddalena e Caprera, mentre la seconda è in programma il 12 ottobre in tutte le isole dell'arcipelago.

Imbarcazioni private, 18 gommoni, gli uomini della Guardia Costiera, il traghetto della ditta Gpd, due motonavi della Delfino Tours, l'imbarcazione Le Meraviglie dell'Arcipelago e un numero sempre crescenti di volontari, si adopereranno per ripulire questo inestimabile patrimonio ambientale, grande anche al patrocinio del Comune, dell'Ente Parco e con la partecipazione della Asl Gallura.



