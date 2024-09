Conchiglie e reperti marini riportati in spiaggia a Le Saline

Una scatola piena di conchiglie e reperti marini ritrovati nelle proprie case e in quelle di amici e conoscenti, è il "bottino" che i bambini del centro estivo Sas Janas di Olbia ha reintrodotto in mare grazie al progetto "Le conchiglie tornano a casa" cofinanziato dall'assessorato alla cultura del Comune. Come accade dal 2019, anche quest'anno fossili e sassi sono stati lasciati sulla spiaggia de Le Saline.

"In questo modo spieghiamo ai più piccoli che la natura deve essere rispettata e ogni cosa deve rimanere al suo posto - ha spiegato la presidente di Sas Janas, Claudia Pirina - Solitamente vengono sottratte dagli arenili per futili motivi.

Noi, invece, le abbiamo riportate al mare facendo capire ai nostri bambini che questa azione servirà per ricreare la sabbia e aiutare l'ambiente".

"Si tratta di una iniziativa educativa che mira a sensibilizzare i nostri giovani sul rispetto e la tutela del mare. L'incontro tra i bambini e la natura diventa così un momento di riflessione sul ciclo della vita e sull'importanza di conservare l'ecosistema costiero. Restituire al mare ciò che gli appartiene non è solo un atto di rispetto ma un modo per insegnare alle future generazioni che ogni piccolo gesto contribuisce alla salvaguardia del nostro pianeta", ha commentato l'assessora alla Cultura,Sabrina Serra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA