Al volante ubriaco, 76enne minaccia e aggredisce poliziotti

Fermato dalla Polizia stradale mentre era alla guida della sua auto, ubriaco, nella zona industriale di Sassari, un 76enne di Nulvi ha prima minacciato e insultato i poliziotti ("non ne rimanga vivo uno", ha urlato), poi ha preso un attrezzo di ferro lungo 50 centimetri dal portabagagli e ha colpito alla testa uno dei due agenti, ferendolo, per fortuna in modo lieve.

Il pensionato è stato arrestato e stamattina, difeso dall'avvocato Bastianino Ventura, è comparso davanti al giudice per la convalida. Le accuse sono lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e porto d'armi senza licenza.

Nei confronti dell'uomo, che ha riferito alla giudice Monia Adami di non ricordare nulla di quanto accaduto, è stato disposto l'obbligo di firma alla caserma dei carabinieri di Nulvi, paese dove risiede. Il processo si terrà a ottobre.

