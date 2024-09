Vela: tutto pronto per la Rolex Swan Cup a Porto Cervo

Prendono il via domani le regate della Rolex Swan Cup, evento biennale giunto alla 22/a edizione, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda.

Sono 101 le barche del cantiere finlandese registrate per questa edizione. La Rolex Swan Cup è una regata dalla doppia anima, quella racing, con la gamma ClubSwan One Design e quella più orientata alle lunghe navigazioni, con i modelli heritage fino ai più moderni blue water cruiser e maxi.

Si va dal 36 piedi tedesco Isabella al 65 piedi olandese King's Legend, che giunse secondo alla Whitbread Round the World Race del 1977-78, al moderno Swan 98 Drifter Cube di 30 metri, lo yacht più grande presente a Porto Cervo. Altrettanto differenti sono gli approcci alla Rolex Swan Cup da parte degli armatori: sulle banchine di Porto Cervo si incrociano tra loro gli equipaggi familiari o di amici con i grandi nomi internazionali della vela, da Vasco Vascotto a Paul Cayard, per citarne solo due. Se gli equipaggi arrivano a Porto Cervo da tutto il mondo, la maggior parte delle barche proviene dall'Europa, ma va sottolineata la presenza di concorrenti asiatici, americani, australiani e anche dal continente africano: due armatori giapponesi (ClubSwan 28 Swing e Swan 68 Defiance), due dall'Australia (S&S 65 Eve e Swan 53 Bedouin), uno dagli USA (ClubSwan 28 Play Bigger), uno dall'Argentina (Swan 45 mod. From Now On), uno dall'India (Swan 58 Aquarius) cui si aggiunge l'armatrice egiziana del ClubSwan 36 Lady Ghada.





