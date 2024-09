Rinnovabili: Secci (Cal) 'su aree idonee Comuni in difficoltà'

"Il Cal ha già rilasciato il parere per quanto riguarda la moratoria a suo tempo, ma ora i sindaci e gli enti locali sono stati chiamati, oltre al loro ruolo, a individuare anche le aree idonee e ci stiamo preparando, come amministrazioni a farlo attraverso gli strumenti urbanistici a disposizione". Così la presidente del Cal Paola Secci, a margine della presentazione degli Stati generali dell'Autonomia risponde ai giornalisti sul tema dell'eolico e sulla definizione della mappa delle aree idonee alla realizzazione di impianti da energia rinnovabile. "Piena collaborazione con la Regione, ma anche molte difficoltà e perplessità da parte di tantissimi enti locali che non riescono per mancanza di personale a individuare e a dare risposte alla regione in tempi celeri", aggiunge.

Sulla legge di iniziativa popolare, cosiddetta Pratobello 24 Secci ritiene che "l'opinione dei cittadini non può essere trascurata, e di conseguenza il parere del Cal terrà conto di tutto ciò che gli enti locali e i cittadini ci dicono sul tema - spiega - per questo motivo siamo all'interno di una cabina di regia che è stata istituita, dove daremo il nostro parere per arrivare alla transizione energetica, ma senza lo sfruttamento del suolo e la rovina dei paesaggi e dell'immenso patrimonio culturale e archeologico della Sardegna".



