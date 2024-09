Oristano è la città più sicura d'Italia

Con 2358 denunce e (1510,8 per 100mila abitanti) e un indice di 36, Oristano è tra le province e città metropolitane più sicure in Italia. E' quanto emerge dall'Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, su dati del Viminale, che ha stilato una classifica che vede la città sarda al 106/o e ultimo posto per fatti criminosi.

Risalendo nella graduatoria Cagliari si piazza al 94/o posto con 19.957 reati denunciati (2.565,4 per 100mila/ab.) e un indice di 36, quindi Nuoro (86/a) con 5.524 denunce (2.670,6 per 100mila /ab.) e un indice di 18. Infine Sassari, la città che secondo la classifica, è la peggiore in Sardegna al 66/o posto con 14.691 denunce (3.000,4 per 100mila abitanti) e un indice di 29.

Ci sono poi alcune particolarità che emergono da schede di dettaglio pubblicate dal quotidiano economico: Nuoro risulta la peggiore per omicidi volontari consumati 3,9 ogni 100mila abitanti; Oristano tra le migliori per le truffe informatiche (292,8 ogni 100 mila abitanti, al 105/o posto).



