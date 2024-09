Operatori sociosanitari in piazza, 'salari troppo bassi'

Sciopero anche in Sardegna per tutta la giornata degli operatori del settore socio-sanitario con contratto Uneba. Sono circa 2.500 lavoratori e lavoratrici nell'isola e 135mila a livello nazionale.

A promuovere la mobilitazione nazionale sono Fp Cgil, Fp Cisl, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Uiltucs. Per evidenziare le ragioni della protesta i lavoratori, insieme ai sindacati, si sono dati appuntamento in piazza del Carmine a Cagliari, dalle 10 alle 12.

Bandiere e slogan per sottolineare i problemi della categoria. "Fra quelli del terzo settore, il contratto Uneba - spiegano le sigle - è quello con le retribuzioni più basse e a questo si aggiunge il blocco degli scatti di anzianità e l'esistenza di un trattamento economico progressivo che penalizza ulteriormente i neo assunti".

"A quasi cinque anni dalla scadenza del contratto - sottolineano i sindacati - la controparte è indisponibile a un rinnovo che tenga conto delle rivendicazioni dei sindacati sulle parti economiche e normative".



