Mattarella accolto a Cagliari al suono delle launeddas

E' stato accolto dal suono delle launeddas (tipico strumento musicale a fiato della Sardegna) il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Convitto nazionale di Cagliari per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024/25.

Il capo dello Stato è stato salutato da un messaggio letto dagli studenti della scuola di via Pintus, scelta quest'anno per la 24/a edizione di "Tutti a scuola", cerimonia itinerante che si tiene dal 2015.

Grandi applausi anche per le ragazze della pallavolo, medaglie d'oro alle Olimpiadi di Parigi. Gli studenti hanno accolto con un'ovazione l'ingresso in platea di Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Silla e Anna Danesi. Applausi, strette di mano e richieste di selfie: accoglienza festosa per le campionesse di Parigi.

Per il mondo dello sport sono presenti il ministro Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli.



