La direttrice Alevtina Ioffe inaugura stagione concerti Cagliari

Al via al Teatro Lirico di Cagliari la nuova stagione concertistica. Duplice appuntamento venerdì 20 settembre e sabato 21, rispettivamente alle 20,30 e alle 19. L'inaugurazione del cartellone è affidata alla direttrice Alevtina Ioffe.

Un importante e gradito ritorno sul podio, il suo, alla guida di orchestra e coro del Teatro Lirico, dopo le applaudite prestazioni del giugno 2023 e del maggio/giugno 2024. Originaria di Mosca, classe 1981, è la prima donna russa alla quale è stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo, in seguito alla scomparsa di Alexander Vedernikov. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

L'apertura della stagione 2024- 2025 è con il grande repertorio sinfonico. Il programma comincia nel segno di Igor Stravinskij per un brano per coro e orchestra, "Sinfonia di Salmi". Si prosegue col celeberrimo poema sinfonico per orchestra di Richard Strauss "Till Eulenspiegel Iustige Streiche". La serata si chiude ancora con Strauss e la suite per orchestra dall'opera Der Rosenkavalier. Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e quindici minuti circa, compreso l'intervallo.



