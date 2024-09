Al via in Gallura il campus sulle Aree marine protette

Hanno preso il via le quattro settimane formative gratuite del Campus organizzato da Worldrise, rivolte a 34 studenti impegnati a studiare la gestione e valorizzazione delle Aree Marine Protette: dal 16 settembre al 12 ottobre a Loiri Porto San Paolo si terranno le lezioni del corso intensivo completo che unisce alle basi teoriche una forte componente pratica professionalizzante.

Guidati dai biologi marini di Worldrise e da esperti nel settore delle scienze ambientali-marine, con la preziosa consulenza scientifica di Augusto Navone, i vincitori delle borse di studio approfondiranno i segreti delle Aree Marine Protette. Worldrise, organizzazione no profit che opera da dieci anni per la conservazione efficace dei mari italiani, con il supporto di AXA Italia, Comune di Loiri Porto San Paolo, GEASAR S.p.A. - Aeroporto di Olbia e AXA XL, con il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Loiri Porto San Paolo e dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo e il supporto tecnico di Mares, ha ideato questo Camp che andrà a formare i futuri custodi e gestori delle AMP, un unicum nel panorama accademico italiano.

Tra lezioni in aula ed esercitazioni sul campo, il percorso formativo si svilupperà nel nord-est della Sardegna, nel borgo marinaro di Porto San Paolo. All'interno della cornice naturalistica dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, gli studenti passeranno dalla teoria alla pratica, concentrandosi su elementi di contabilità ambientale, comunicazione efficace, normative, percorsi interpretativi dell'ambiente marino, turismo sostenibile, monitoraggio marino-costiero ed educazione delle nuove generazioni. Il tutto immergendosi in prima persona nelle acque cristalline dell'AMP, che comprendono 15mila ettari di mare e circa quaranta chilometri di territorio costiero. La comunità locale sarà coinvolta e sensibilizzata dal Campus, tramite un ciclo di incontri serali gratuiti aperti al pubblico, ogni martedì e giovedì delle settimane formative. In questa seconda edizione del Camp AMP, particolare attenzione verrà inoltre riservata all'empowerment femminile.



