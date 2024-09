Fedez, 'al concerto chiesto un minuto di silenzio per Gioele'

"Ieri sera ho suonato ad Ozieri, in provincia di Sassari, e sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco. Prima di esibirmi ho chiesto a tutto il pubblico, più di 15mila persone, di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la nostra vicinanza alla famiglia". Lo afferma Fedez in un video su Instagram dopo le polemiche sul concerto andato in scena nonostante la tragedia del bambino schiacciato e ucciso dalla porta di calcio, postando le immagini del momento dell'esibizione in cui chiede di commemorare la piccola vittima.

"Nessuno si è permesso di dire nulla - prosegue il rapper -.

Vergona a chi? Ma come si fa ragazzi? Solo perché la settimana scorsa è andata virale la roba che l'autotune era sbagliato, dobbiamo inventarci una cazzata senza avere un minimo di rispetto per una tragedia del genere? Questo la dice lunga sullo stato dell'informazione italiana".

"La cosa tragica - si legge in una scritta in sovrimpressione - è che gente che si definisce "giornalista" sta rilanciando questo schifo giusto per sperare di accendere la notizia del giorno".



