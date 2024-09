Calcio: Nicola, il Cagliari squadra ha dato tutto e meritava 1-1

"Perdere non piace a nessuno, ma è importante vedere il filo conduttore: la squadra sta facendo in campo quello che sta preparando. Per 65 minuti abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Meritavamo di raggiungere il pareggio". Parola di Davide Nicola, mister del Cagliari.

"So quello che voglio ottenere - ha detto a fine gara - non sono preoccupato. Sono occupato a migliorare sempre di più la squadra. C'è ancora da fare, certo non mi piace se la squadra si scoraggia: abbiamo preso dei gol evitabili".

Problema gol: "Penso che lo risolveremo - ha spiegato Nicola - perché stiamo creando le premesse: il loro lavoro li porterà al risultato. Non voglio vedere gente che si abbatte. Questa identità non è ancora equilibrata per ottenere punti. Ma i ragazzi hanno dato tutto. Se noi facciamo l'uno a uno, poi qualcosa cambia".

Squadra sotto la curva: "Ci andremo sempre - ha detto - nel bene e nel male: il pubblico per noi è importante". Gaetano? "Giocatore che ha l'ultimo passaggio, ma deve trovare ancora la condizione perché ha giocato poco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA