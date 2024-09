Bimbo ucciso da porta di calcio, Fedez cancella video sui social

Non si placano le polemiche, soprattutto sui social, per il concerto di Fedez ieri notte a Ozieri, nell'ambito della festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio, che non è stato annullato per lutto a poche ore dalla morte di un bambino di 9 anni, Gioele Putzu, travolto dal crollo di una porta da calcio, mentre giocava con gli amichetti in un campo sportivo.

Oggi Fedez ha cancellato da Instagram il post sul concerto.

Erano arrivati in migliaia da tutta la Sardegna per assistere all'evento e secondo quanto riferito dal sindaco di Ozieri per motivi di ordine pubblico le autorità hanno deciso di non annullarlo.

Oggi, invece, sono stati annullati tutti gli appuntamenti previsti nella festa patronale. "A seguito della tragedia accaduta ieri nella nostra città, la Società religiosa Beata Vergine del Rimedio - si legge in un post su Facebook - svolte tutte le considerazioni del caso, ritiene opportuno annullare i festeggiamenti civili e processione di gruppi folk e cavalieri di oggi domenica 15 settembre. Confermiamo le celebrazioni prettamente religiose stringendoci con affetto al dolore della famiglia. Una scelta dolorosa ma dovuta. Una scelta che avremmo dovuto prendere già da ieri ma impossibilitati per motivazioni di ordine pubblico e tecnico-logistiche alle quali ci siamo dovuti attenere scrupolosamente".



