Vela: Leopard 3 vince primo campionato mondiale Ima Maxi 1

Giornata conclusiva per la 34/a Maxi Yacht Rolex Cup e il primo Rolex IMA Maxi 1 World Championship, manifestazione organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda.

Il primo campionato del mondo IMA Maxi 1 è stato vinto da Leopard 3 di Joost Schuijff con Ed Baird (vincitore della 32/a America's Cup come timoniere di Alinghi) nel ruolo di tattico.

Gli altri vincitori di categoria della Maxi Yacht Rolex Cup sono stati: Proteus di George Sakellaris in Maxi 2, il J Class Svea tra i Supermaxi, Oscar 3 di Aldo Parisotto in Maxi 3, H2O di Riccardo de Michele in Maxi 4 e Gaetana di Riccardo Pavoncelli nella classe Multiscafi.

Il vincitore del campionato mondiale, il 100 piedi Leopard 3, si è imposto grazie alla vittoria nella prova odierna dopo i due quarti posti nelle prove a bastone, con totale complessivo di 9 punti. Completano il podio Django HF con 12 e il WallyCento V con 14 punti. A dimostrazione della grande competitività nella classe Maxi 1, anche Deep Blue e Bullitt chiudono la serie con 14 punti, ma con risultati parziali inferiori.

Situazione analoga tra i Maxi 2 e i Supermaxi: nella prima Proteus ha chiuso a pari punti (8) con il secondo classificato, Jolt. A fare la differenza è stata la proprio la vittoria odierna di Proteus. Terzo posto per Northstar of London.

Tra i Supermaxi il J Class Svea, vincendo la prova conclusiva di oggi, si è imposto su Moat, vincitore della prima regata costiera. Terzo posto per l'altro J Class, Velsheda.

Tra i Maxi 3 netta affermazione di Oscar 3 di Aldo Parisotto, seguito da Spirit of Lorina, vincitore di giornata, e Grande Orazio, rispettivamente secondo e terzo ma a pari punti. Allo stesso modo in classe Maxi 4, dietro al vincitore H2O si trovano a pari punti il secondo, Wallyño e il terzo, Shirlaf.

Il 66 piedi Gaetana si è imposto con due primi tra i Multiscafi, lasciando ad Allegra il secondo posto e ad Highland Fling XVIII il terzo.



