Tennis, sei tornei a Pula in campi che hanno lanciato Sinner

Sei tornei Itf Combined di tennis da domani al 27 ottobre sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Sfide che in passato hanno avuto dei protagonisti molto importanti: tra i vincitori, il numero 1 del mondo Jannik Sinner nel maschile (nel 2019), vincitore quest'anno degli Australian Open e degli Us Open, e la numero 5 Wta Jasmine Paolini nel femminile (tre anni prima) finalista al Roland Garros e a Wimbledon.

A Pula hanno fatto i primi passi nel professionismo anche, tra gli uomini, dal norvegese Casper Ruud (numero 2 al mondo due anni fa, conta finali due volte al Roland Garros, una volta agli Us Open e alle Atp Finals) al greco Stefanos Tsitsipas (numero 3 nel 2021, ha vinto le Atp Finals'19 ed è arrivato in finale agli Australian Open'23 e Roland Garros'21), fino a tutti i protagonisti azzurri: Matteo Berrettini (best ranking numero 6 e finalista a Wimbledon'21), Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori (vincitore degli Us Open in doppio misto poche settimane fa).

I tornei sono organizzati dall'ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione. Il montepremi complessivo è di 300mila dollari. Grandi nomi anche sul fronte femminile: dalla ceca Barbora Krejcikova (numero 2 del mondo e vincitrice el Roland Garros'21 e di Wimbledon quest'anno). Presenti giocatori in rappresentanza di venti nazioni e tre continenti: Europa (Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera), America (Argentina, Brasile, Haiti e Stati Uniti) e Africa (Tunisia). Nel maschile, c'è chi gioca in Coppa Davis, come il tunisino Moez Echargui e il polacco Daniel Michalski (più volte vincitore sui questi campi). E c'è anche Lorenzo Carboni, unico giocatore sardo inserito nel ranking mondiale di singolare e a giugno semifinalista al Roland Garros juniores.



