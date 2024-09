Tajani, 'le pale eoliche mettiamole dove non danno fastidio'

"Nessuna posizione estremista, mettiamo le pale eoliche dove non danno fastidio: a 50km dalla costa o in aree interne dove non si creano problemi al paesaggio o al turismo". Lo ha ribadito il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani parlando alle cantine di Dolianova a una platea di agricoltori durante un incontro di Coldiretti Sardegna.

"Nei prossimi giorni il nostro deputato e coordinatore sardo Pietro Pttalis sarà dal ministro Pichetto Fratin per parlare proprio di questo tema - ha aggiunto - la moratoria serve a poco. Bisogna individuare con una legge sarda le arre dove produrre l'energia e dove mettere le pale eoliche".



