Sequestrati 12 chili corna di montone nell'aeroporto Cagliari

I funzionari dell'ufficio delle dogane di Cagliari in servizio all'aeroporto 'M. Mameli' di Cagliari-Elmas, hanno effettuato un sequestro record di 89 corna di montone, pari a circa 12 chili di peso.

Il passeggero che le trasportava, residente in Sardegna e atterrato con volo proveniente da Tunisi, è stato sottoposto al controllo dei bagagli, all'interno dei quali i funzionari doganali hanno rinvenuto l'insolito carico, destinato presumibilmente all'utilizzo per la produzione di manici per coltelli. Non essendo stato in grado di fornire alcuna certificazione di tipo veterinario, necessaria per poter effettuare l'importazione di prodotti di origine animale, i corni sono stati sequestrati e avviati alla distruzione.



