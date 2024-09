Maxi coltivazione di canapa scoperta nelle campagne di Siamanna

Una maxi coltivazione di una piantagione di canapa nelle campagne di Siamanna. È stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Oristano: arrestate due persone, un nuorese e un oristanese.

Le analisi del Ris di Cagliarti hanno rilevato un livello di principio attivo Thc, presente in quantità ben più elevate di quello previste dal limiti di legge. A poco sono servite - spiegano i militari - la documentazione e le motivazioni avanzate per giustificare il possesso delle circa 5000 piante presenti, subito sequestrate. Per entrambi è scattato l'arresto e il trasferimento nel carcere di Oristano: dovranno adesso rispondere di produzione di sostanze stupefacenti, aggravata per l'ingente quantità e per aver commesso il reato in concorso.





