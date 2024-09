Imprenditore perde un braccio sul lavoro in Sardegna

Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi ad Arzana, in Ogliastra, nella parte centro occidentale della Sardegna. Un imprenditore di 52 anni, ha perso un braccio mentre lavorava in un impianto di calcestruzzo.

L'arto è rimasto impigliato nel nastro trasportatore del macchinario che glielo ha amputato di netto.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Lanusei. Da qui l'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato subito operato. Nel luogo dell'incidente sono arrivati gli uomini del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spreasal), che stanno accertando se l'impresa abbia rispettato le misure di sicurezza o se vi siano eventuali responsabilità.



