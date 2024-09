Contrabbando e contraffazione, 62 denunciati in tutta Italia

Sono 62 le persone denunciate in tutta Italia per contrabbando e contraffazione dalle Fiamme gialle del Comando provinciale di Sassari. Le indagini, condotte dai finanzieri della Compagnia di Porto Torres e coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari, hanno permesso di individuare ben 294 spedizioni contenenti materiale illecito, di fabbricazione extra-Ue, provenienti dalla Germania e destinate alla provincia di Sassari e in varie località italiane. Le spedizioni avvenivano tramite i normali corrieri espresso che non sono coinvolti nell'inchiesta.

Tra i materiali sequestrati vi sono sigarette elettroniche, capi d'abbigliamento, calzature, accessori (borse, cinture, portafogli, cappelli, orologi), articoli di elettronica (cuffiette, orologi digitali, componentistica, cover per cellulari) e prodotti per la cura della persona (asciugacapelli, piastre), tutti con marchi contraffatti di multinazionali. Si tratta di oltre 22 mila capi d'abbigliamento, articoli di elettronica e prodotti per la cura della persona contraffatti, nonché oltre 12 mila sigarette elettroniche di contrabbando, precaricate con liquido da inalazione tra 6 e 23 ml (nicotina tra 2 e 5%) ed equivalenti giuridicamente a oltre 800 kg di tabacchi lavorati esteri.

Da quanto hanno accertato le Fiamme Gialle, le riproduzioni avvenivano con metodologie particolarmente sofisticate, "tali da ingannare facilmente il consumatore finale". I reati contestati sono previsti e puniti dagli articoli 474 del codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 291 bis del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (contrabbando di tabacchi lavorati esteri).





