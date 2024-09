Sequestrata una carrozzeria abusiva a Senorbì, una denuncia

Una carrozzeria abusiva è stata scoperta dal Corpo forestale a Senorbì: denunciato il proprietario e sequestrata l'attività commerciale illegale.

I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa. Le indagini sono partite dal ritrovamento da parte della Forestale di alcuni paraurti di auto gettati in una piazzola di sosta della strada comunale in agro di Silius. Dagli accertamenti gli investigatori sono risaliti ai proprietari che hanno dichiarato di essersi rivolti a una carrozzeria di Senorbì per lavori di sostituzione di paraurti. E' scattato quindi il controllo che ha permesso di accertare come la carrozzeria fosse completamente abusiva.

Il proprietario non aveva alcuna autorizzazione e inoltre non rispettava le norme per lo smaltimento dei rifiuti e degli oli esausti.

L'area è stata sequestrata e il titolare denunciato per discarica abusiva, gestione illecita di rifiuti, esercizio abusivo di attività, omissione della disciplina sul trattamento dei rifiuti, anche pericolosi.



