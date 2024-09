Sciopero dei bus il 20 settembre a Cagliari proclamato da Usb

Il sindacato Usb ha proclamato per il 20 settembre uno sciopero nazionale di 24 del trasporto pubblico locale. A Cagliari resteranno in deposito gli autobus del Ctm e si asterrà dal lavoro peer tutta la giornata anche il personale amministrativo, di terra, di officina e di lavaggio.

Il servizio sarà garantito solo nelle fasce orarie dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.45 alle 14.45 e dalle 18.30 alle 20.30. La protesta è stata indetta a seguito della mancata convocazione del tavolo di negoziazione per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA