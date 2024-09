Paralimpiadi: pergamena a Luca Arca unico italiano del tennis

Era l'unico atleta italiano del tennis in carrozzina alle Paralimpiadi appena concluse a Parigi: Luca Arca, 31enne di Bono, atleta del wheelchair tesserato con il Tennis Club Terranova di Olbia, ha ricevuto questa mattina una pergamena di riconoscimento. A consegnargliela il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che ha voluto così donare questo simbolo di gratitudine e riconoscenza a nome di tutta la comunità e del circolo di tennis.

"Siamo orgogliosi dei risultati di Luca Arca e puntiamo già agli obiettivi futuri - ha commentato il presidente del Tc Terranova, Giuseppe Bianco -. Primi tra tutti, i campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina a Bra dal 3 al 6 ottobre".

"Noi ci impegniamo per il bene dello sport e della comunità e Luca Arca deve essere un esempio per i più giovani, dimostra come con l'impegno e il lavoro si possano raggiungere grandi obiettivi - ha sottolineato il primo cittadino -. Nello sport ad alti livelli c'è solo un modo per raggiungere gli obiettivi: allenarsi e perseverare. Io porto sempre con me l'esempio di Pietro Mennea". Attualmente numero 36 al mondo, Arca è stato eliminato al primo turno dall'atleta israeliano Adam Berdichevsky. "L'esperienza di Parigi? Incredibile - afferma col sorriso l'atleta - È stato surreale, per molti aspetti. Sapere di giocare in diretta sulla Rai, visto da tutta Italia, ed essere lì di fronte a migliaia di persone: ancora adesso è difficile da spiegare cosa si prova. Dal punto di vista sportivo non è andata benissimo, ho perso al primo turno, ma ero insieme ai migliori 40 giocatori al mondo e forse proprio l'emozione credo abbia giocato un brutto scherzo". Ma Parigi 2024 è stato per Arca solo un punto di partenza. "Penso già alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028 e a migliorarmi e scalare il ranking".

Ad accompagnare l'atleta a Parigi, il coach Andrea Frasconi, team leader della delegazione del tennis in carrozzina che ora guarda ai prossimi appuntamenti per il circolo Terranova che all'interno del parco Fausto Noce lavora per la preparazione della seconda edizione dell'Olbia Challenger, in programma dal 13 al 20 ottobre.



