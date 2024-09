Il Leone d'oro Sciarroni al festival 'Danza Sassari Danza'

Sarà il performer, coreografo e regista italiano Alessandro Sciarroni, insignito nel 2019 del Leone d'oro alla carriera, la stella della 15ª edizione del festival di arte contemporanea "Danza Sassari Danza", in programma dal 19 al 22 settembre.

Seguendo la formula del palcoscenico diffuso, il festival presentato questa mattina alla Camera di commercio di Sassari dagli organizzatori di S'Ala produzione, si svolgerà nello Spazio S'Ala, nel foyer del Teatro Verdi, al Padiglione Tavolara, al circolo Borderline e al Quod Design. La direttrice artistica Margherita Elliot ha ideato un connubio di spettacoli di primo piano: il giovedì 19 settembre al Quod Design si esibirà il Collettivo Cinetico di Ferrara con "X. No, non distruggeremo il Quod Design"; venerdì 20 allo Spazio S'Ala, la serata sarà dedicata a Dsd Cinema, con la visione dei lavori video degli artisti Ginevra Panzetti-Enrico Ticconi, Jonathan Burrows-Matteo Fargion, il collettivo sardo-emiliano Prendashanseaux, il music producer Amedeo Inglese e il visual artist Corrado Podda.

Sabato 21 spazio al laboratorio "Eserciziario - Writing Club" dell'autrice e performer Teodora Grano, e quindi di sera, al Teatro Verdi, il tanto atteso "Save The Last Dance For Me" di Alessandro Sciarroni. Sempre il 21 si esibiranno il duo Panzetti/Ticconi, al Padiglione Tavolara con "Cry Violet", per chiudere la serata al Borderline con Party After Party.

Domenica 22 al Tavolara andrà in scena il duo EM+ con "HOW TO_just another Boléro", e allo Spazio S'Ala Teodora Grano in "Daughters".



