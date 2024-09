G7 Lavoro: 'sostegno all'invecchiamento attivo e in salute'

In 22 paragrafi sono contenute le dichiarazioni conclusive dei ministri del G7 Lavoro e Occupazione riuniti per due giorni a Cagliari. Il documento si apre con una netta condanna dell'aggressione della Russia all'Ucraina, definita "ingiustificata, illegale, continuata e non provocata", e dell'attacco di Hamas a Israele "Riaffermiamo la nostra forte condanna degli attacchi terroristici brutali condotti da Hamas e altri gruppi terroristici contro Israele il 7 ottobre 2023 - si legge - Siamo profondamente preoccupati per la situazione umanitaria a Gaza e, richiamando la Risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu chiediamo un immediato cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi e un aumento sostenuto dell'assistenza umanitaria".Tema centrale del documento l'intelligenza artificiale, confermando la visione unanocentrica dello sviluppo dell'IA e in particolare del suo utilizzo per la sicurezza nei posti di lavoro. E ancora i temi dell'invecchiamento attivo e in salute e la necessità di competenze flessibili e di inclusione e armonia tra nuove tecnologie e lavoro.

L'IA può migliorare produttività e condizioni lavoro

Le tecnologie basate su un'Intelligenza artificiale sicura, protetta e affidabile, inclusa l'IA generativa, possono aumentare la produttività del lavoro, migliorare le condizioni di lavoro e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dare potere ai lavoratori e creare opportunità di lavoro di qualità, anche per le persone con disabilità, migliorare l'efficacia delle politiche del mercato del lavoro e della formazione e affrontare le carenze di manodopera. È uno dei passaggi chiave sull'IA delle dichiarazioni conclusive dei ministri al termine del G7 Lavoro a Cagliari.

"Inoltre l'IA può fungere da facilitatore per l'imprenditorialità, permettendo agli individui di sfruttare tecnologie avanzate per sviluppare e scalare progetti innovativi". Attenzione però ai lavoratori: "Sottolineiamo che i benefici dell'IA nel mondo del lavoro possono essere massimizzati e distribuiti equamente solo quando i diritti umani e l'inclusione sociale sono al centro, dando potere ai lavoratori. Per sfruttare appieno le opportunità offerte dall'IA, dobbiamo continuare a conciliare lo sviluppo tecnologico con la protezione dei diritti dei lavoratori e minimizzare i possibili rischi per il mondo del lavoro, in particolare per le persone in situazioni vulnerabili e marginalizzate.

Questi rischi includono l'aumento delle disuguaglianze e delle discriminazioni, un impatto negativo sulla salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la salute mentale, l'indebolimento della rappresentanza dei lavoratori e del potere di contrattazione collettiva, l'uso improprio della sorveglianza digitale dei lavoratori, nonché minacce alla privacy e alla responsabilità nel mondo del lavoro. Evidenziamo che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva possono aiutare a garantire l'adozione sicura, protetta e affidabile dell'IA nel mondo del lavoro".

"Il valore delle iniziative di cooperazione internazionale per affrontare i divari digitali che potrebbero ampliare le disuguaglianze globali, comprese le disuguaglianze di genere, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle economie emergenti", sottolineano ancora i ministri del Lavoro di Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone, Canada e Stati Uniti nella dichiarazione conclusiva di Cagliari.

"Sottolineiamo inoltre l'importanza di garantire la protezione dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro per i lavoratori delle catene di approvvigionamento dell'IA all'interno e al di fuori dei nostri paesi, inclusi coloro che revisionano e raffinano i dati utilizzati per addestrare i sistemi IA".

Sostegno all'invecchiamento attivo e in salute'

Sostegno all'invecchiamento attivo e in salute, anche con opportunità di lavoro di qualità e di apprendimento permanente a tutte le età. Come? Attirando e trattenendo meglio i lavoratori anziani, promuovendo una maggiore flessibilità nei percorsi di carriera e affrontando la discriminazione basata sull'età nei luoghi di lavoro, anche attraverso il dialogo sociale a tutti i livelli. È uno dei passaggi della dichiarazione conclusiva dei ministri che hanno partecipato a Cagliari al G7 Lavoro e Occupazione.

"Lavoreremo inoltre per superare le barriere strutturali alla partecipazione al mercato del lavoro e attivare il potenziale non sfruttato degli occupati sottoutilizzati e degli inattivi, inclusi i lavoratori anziani, le persone con disabilità, coloro con condizioni di salute a lungo termine, i giovani e le donne".

Nei Paesi del G7 - si legge nel documento - la quota di persone anziane aumenterà rapidamente nei prossimi decenni. "Una popolazione che invecchia sta rapidamente diventando uno dei fattori di carenza di manodopera nei settori economici chiave di molti Paesi e pone diverse sfide, come la sostenibilità della protezione sociale, inclusi i sistemi di sicurezza sociale, l'equità intergenerazionale, più persone che necessitano di assistenza e maggiore pressione sul settore dell'assistenza".

Calderone, "clima sereno e sintonia tra le parti"

"Abbiamo firmato insieme ai colleghi dei sette Paesi del G7 la dichiarazione di Cagliari per un approccio inclusivo incentrato sulla persona per affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro". Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha presieduto i lavori, al termine del summit a Palazzo Regio, sottolineando il clima sereno di questi due giorni, con tutte le parti in piena sintonia.

"Soddisfazione della Presidenza italiana perché tutti i Paesi che hanno partecipato hanno voluto una dichiarazione che chiede e valorizza temi che sono di assoluta centralità per quello che è lo sviluppo delle nostre economie. La presidenza italiana del G7 ha voluto mettere la persona con tutte le sue aspirazioni e i suoi bisogni al centro delle politiche del lavoro, delle politiche per l'inclusione sociale. È stato un G7 con idee e soluzioni innovative, concrete e praticabili per le sfide che dobbiamo affrontare a livello globale. Questo era il nostro intendimento: questo era il nostro obiettivo, obiettivo pienamente centrato".

"Il G7 ha fatto tesoro del dialogo e dello scambio con le parti sociali, con i gruppi di ingaggio, rinnovando uno spirito di apertura e di ascolto alle istanze del mondo del lavoro e di chi le rappresenta della nostra società. I rappresentanti delle parti datoriali Business 7 e Labour 7 hanno consegnato alla presidenza italiana del G7 e a tutti i Paesi membri una dichiarazione congiunta. Questo credo che vada assolutamente sottolineato e enfatizzato perché è un risultato importante che enfatizza poi quello che è stato il clima in cui abbiamo lavorato in questi due giorni. Clima assolutamente fattivo, collaborativo, di scambi aperti, franchi, sinceri, ma anche molto efficaci e votati all'attuazione delle singole misure", ha concluso la ministra Calderone.

