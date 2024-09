Contrassegni per disabili fasulli, 474 sanzioni a Sassari

Quattrocentosettantaquattro automobilisti sassaresi sono stati sanzionati dalla Polizia locale dall'inizio dell'anno a oggi, per avere esposto tagliandi disabili fasulli o comunque scaduti per poter parcheggiare negli stalli riservati alle persone con invalidità.

Il caso più clamoroso è quello di un auto, parcheggiata in uno stallo per disabili al centro città, che esponeva un contrassegno scaduto nel 2019, e il cui titolare era in realtà deceduto nel 2017.

L'auto è stata rimossa con il carro attrezzi e al proprietario è stata comminata una sanzione tra i 168 e i 672 euro, oltre alla decurtazione di quattro punti dalla patente. Il tagliando è stato ritirato e distrutto.

Secondo quanto riscontrato dagli agenti le violazioni più frequenti si verificano vicino alle scuole, dove molti genitori degli alunni occupano gli stalli riservati ai disabili senza averne diritto, o sulle strisce pedonali, per poi vedersi infliggere multe salate, con anche la rimozione forzata dell'auto.

A oggi le sanzioni comminate per sosta sugli attraversamenti pedonali sono state 875, a fronte delle 1099 nel 2023; 1331 quelle contro chi parcheggia sul marciapiede mentre nel 2024 furono 1590.

Riguardo a queste violazioni, il codice della strada è stato modificato nel 2021 con l'inasprimento delle sanzioni che ora possono arrivare a quasi 700 euro più la decurtazione di quattro punti dalla patente.



