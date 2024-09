Cagliari,un labirinto del terrore a Palazzo Doglio per Halloween

Tre giorni da brivido per i più piccoli, tra atmosfere spettrali e creature mostruose, ma anche golose merende per la festa più spaventosa dell'anno. Dal 31 ottobre al 2 novembre, nello spazio della corte di Palazzo Doglio, a Cagliari, in occasione di Halloween sarà allestito il Labirinto del Terrore.

Un percorso costruito per ricreare uno scenario stile vecchio fienile del Minnesota dei primi anni del Novecento, tra balle e covoni, steli di grano dorato, zucche illuminate, e il gracchiare dei corvi a rendere tutto ancora più cupo. Ogni angolo del labirinto racconterà una storia, trascinando grandi e piccini in un viaggio tra passato e presente, tra magia e paura.

I bambini saranno i veri protagonisti, guidati da personaggi come Pumpkie e le sue compagne zucche-spaventapasseri, tra giochi, spettacoli e misteri da svelare.

Organizza Palazzo Doglio in collaborazione con Seconda Stella. Le serate cominciano alle 17, sono a tema e si chiude con un djset. I bambini saranno coinvolti nelle varie attività di animazione. Un misterioso incantesimo risveglierà un terribile spirito dormiente all'interno del labirinto. Pumkie e i suoi amici saranno aiutati dalle famiglie ad affrontarlo con coraggio.

Altro momento emozionante è la performance di un gruppo di corvi danzanti che accompagnerà la maledizione lanciata dalla Strega di Salem: dal suo calderone farà emergere uno spirito acrobatico, protagonista di una spettacolare esibizione aerea.

La Strega avrà bisogno dei suoi piccoli aiutanti per scacciare definitivamente gli spiriti malvagi. La festa si concluderà con un grande party. ma si potrà continuare a ballare sino tarda sera con il Pumpkie' s djset.

L'iniziativa coinvolge anche i bimbi da 0 a 3 anni: l'1 novembre dalle 10 alle 13, sono invitati a Baby Monster Party.

Sarà possibile partecipare a un singolo evento o acquistare un abbonamento per tutti e tre i giorni, usufruendo di una tariffa agevolata. I biglietti disponibili dal 13 ottobre sul sito di Palazzo Doglio e in sede.



