Armi rubate e munizioni nell'auto, arrestato 48enne di Laconi

Un 48enne di Laconi è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Isili e dovrà rispondere di per ricettazione e detenzione di porto abusivo di armi e munizioni. L'uomo, all'alt della pattuglia a Laconi si è dato alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce per le strade della campagna circostante.

Raggiunto e perquisito dai militari, è stato trovato in possesso di un fucile a canne sovrapposte, oggetto di furto nell'Oristanese nel luglio del 1998, oltre a varie cartucce a palline e a pallettoni, di cui due già caricate nell'arma e altre trovate nella sua abitazione.

La misura cautelare dell'arresto è stata convalidata dal tribunale di Cagliari.



