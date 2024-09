Svolta in omicidi Ortueri, maturati nel mondo estrazione sughero

C'é una svolta nelle indagini per gli omicidi di Marcello Musu e Graziano Loddo, entrambi di Ortueri, avvenuti il primo nel febbraio 2021 e il secondo nel gennaio 2023. I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Nuoro, dopo aver individuato il movente, sarebbero sulle tracce degli assassini.

In entrambi i casi, secondo gli investigatori, si tratterebbe di killer prezzolati che avrebbero regolato i conti dopo alterchi avvenuti nel mondo dell'estrazione e della vendita del sughero, settore di cui entrambi le vittima si occupavano. Gli indagati sarebbero piú di uno e sarebbero residenti in alcuni paesi della Barbagia.

I militari, infatti, hanno circoscritto la zona di provenienza degli indagati a Orani, Oniferi, Sarule e Orotelli.

Per loro si potrebbero spalancare presto le porte del carcere.





