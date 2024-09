Sfreccia a 214 km/h sulla Sassari-Olbia, patente ritirata

Lo scorso fine settimana, alla guida della sua Mercedes sfrecciava sulla strada a quattro corsie Sassari-Olbia alla velocità di 214 km/h, senza fermarsi all'alt degli agenti della Polizia stradale che lo avevano appena immortalato con il telelaser.

L'uomo, un 29enne residente a Olbia, è stato identificato e fermato qualche chilometro dopo da una pattuglia.

Per lui è scattato il ritiro della patente con sospensione fino a 12 mesi e la decurtazione di 10 punti, oltre a sanzioni per oltre 2.000 euro.

L'episodio si aggiunge ai numerosi casi registrati durante l'estate dalla Polizia stradale della provincia di Sassari, che in totale ha ritirato 250 patenti per eccesso di velocità e altre violazioni del codice della strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA