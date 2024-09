Scontro frontale tra auto per la pioggia, 3 feriti a Guspini

Tre feriti di cui uno in codice rosso è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 126 tra Guspini e San Nicolò Arcidano. Si sono scontrate una Fiat 500 guidata da un 50enne e una Dacia Sandero condotta da un 52enne e con a bordo la figlia 31enne. I due mezzi si sono scontrati frontalmente forse per una perdita di aderenza da parte di uno dei guidatori a causa della pioggia. Il ferito più grave è il 50enne trasportato al Brotzu in codice rosso, padre e figlia sono in codice giallo.

Un secondo incidente, sempre causato dalla pioggia, si è verificato nei pressi di Narbolia nell'Oristanese. Un'auto è finita fuori strada e due persone sono rimaste lievemente ferite. In entrambi gli incidenti sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118.

