Sardegna sferzata dal maltempo, temporali e venti di burrasca

Arriva il maltempo in Sardegna dove la protezione civile regionale ha emesso due distinti avvisi per temporali e venti di burrasca. Già oggi le prime piogge con 38 mm di acqua che è caduta nel Sassarese, mentre le raffiche di maestrale hanno sfiorato gli 80 kmh.

L'allerta sino alle 21 di domani riguarda la criticità ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali nell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Per tutta la giornata di venerdì l'Isola sarà interessata, inoltre, da venti forti, con rinforzi sino a burrasca sul settore nord-orientale, sulle coste esposte e sui rilievi del resto dell'Isola. Inoltre, saranno possibili raffiche sino a burrasca forte sui rilievi, principalmente quelli orientali.

Previste anche mareggiate sulle coste esposte, con altezze d'onda significative medie sino a 5 metri e periodi di picco sino a 10 metri sulle coste nord-occidentali, in attenuazione dalla tarda serata.

Per la Sardegna si tratta di un primo assaggio d'autunno a causa dell'arrivo di un'ampia perturbazione dal Mare del Nord e dall'Islanda che si dirige verso il Mediterraneo centrale coinvolgendo anche l'Isola. Questo determinerà un calo termico dai 4 agli 8 gradi. Sabato le temperature riprendono a risalire e si ritornerà tra i 25-30 gradi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA