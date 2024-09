Nel golfo di Oristano gli Europei giovanili di kitefoil

I titoli europei under 21 e 17 si assegnano nel golfo di Oristano dal 7 al 13 ottobre con il Formula Kite Youth European Championship. Sono i giovanili continentali della disciplina fresca di debutto alle Olimpiadi di Parigi. Tra i protagonisti più attesi l'italiano Riccardo Pianosi, quarto nella gara di Marsiglia agli ultimi Giochi.

Pianosi ormai è di casa a Torregrande: ha partecipato ai mondiali e ha conquistato un oro nel 2023, proprio durante l'edizione Formula Kite Youth European Championship.

Il 12 e il 13 ottobre, Torregrande ospiterà anche la decima tappa della Coppa Italia di Wingfoil, altra specialità della vela: in acqua gli oristanesi Maddalena e Nicolò Spanu, rispettivamente campionessa mondiale ed europea e vice campione del mondo di questa nuova disciplina, impegnati anche nella Coppa del Mondo di Wingfoil che si svolgerà a Cagliari. La Coppa Italia di Torregrande varrà come ultima tappa del campionato sardo: nelle regate oristanesi si decreterà il campione regionale 2024.

"Siamo entusiasti di questa nuova grande avventura sportiva- commenta l'organizzatore Eddy Piana dell'asd Eolo Beach Sports - la Formula Kite trova casa a Torregrande dal 2021, abbiamo visto gareggiare qui tra i più grandi atleti di questa disciplina, con un pò di orgoglio possiamo dire di averli accompagnati lungo la strada che li ha portati alle Olimpiadi 2024 e ci piace pensare che riprende il cammino accanto a loro verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028."



