G7 Lavoro: Calderone, su IA intensa collaborazione tra Governi

"Oggi abbiamo affrontato due temi che sono particolarmente importanti e sentiti da tutti i sette Paesi perché diventano proprio un elemento, un fattore comune di congiunzione delle nostre riflessioni. Mi riferisco all'intelligenza artificiale e al suo impatto nel mondo del lavoro e dell'invecchiamento progressivo della popolazione".

Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in qualità di presidente del G7 Lavoro, ha illustrato alla stampa la sintesi dei lavori della prima sessione del summit in corso a Cagliari.

"Quello dell'IA è uno dei temi che il vertice dei capi di Stato e di Governo che si è tenuto in Puglia a giugno, ha consegnato come impegno ai ministri del lavoro e dell'occupazione dei sette Paesi perché sia tradotto in un piano di azione. Su questo si è registrata un'intensa collaborazione e quindi la partecipazione degli altri componenti della società civile e delle parti sociali che sono intervenuti".

"Altro tema importante affrontato oggi - ha proseguito la ministra Calderone - è quello dell'invecchiamento progressivo della nostra popolazione, dei popoli dei Paesi del G7, elemento e caratteristica comune a tutti i sette Paesi che comporta certamente anche poter e dover strutturare degli interventi per rendere più inclusive le nostre società, per garantire dei servizi efficienti anche sotto il profilo della valorizzazione delle attività e dei servizi di cura per le famiglie, per la popolazione anziana. I nostri paesi hanno un problema comune che è quello appunto dell'aumento dell'età media della popolazione e contemporaneamente anche quello di dover recuperare delle componenti importanti della società come i giovani e le donne per favorire il passaggio generazionale.



